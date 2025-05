Auf der B213 bei Herzlake kommt es am Freitagabend zu einem folgenschweren Unfall. Der Fahrer wird in ein Krankenhaus gebracht.

Haselünne - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 213 bei Haselünne (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 37-Jährige am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn in Richtung Herzlake ab. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem Verkehrszeichen und überschlug sich. Der Mann wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.