Nach eisigen Nächten mit bis zu minus zehn Grad kündigt sich am Wochenende in Berlin und Brandenburg ein Wetterumschwung mit milderen Temperaturen an.

Potsdam - In den kommenden Tagen wird es in Berlin und Brandenburg noch einmal frostig, doch milderes Wetter bahnt sich zum Wochenende an. Heute erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchstwerte von minus ein bis plus zwei Grad. Dabei solle es sonnig und niederschlagsfrei bleiben. In der Nacht zum Freitag sinken die Tiefsttemperaturen demnach auf minus sieben bis minus zehn Grad. Vereinzelt sei Glätte möglich.

Für Freitag prognostiziert der DWD maximal null bis plus zwei Grad und keinen Niederschlag. Die Nacht zum Samstag bringt zunächst Schneefall und später Schneeregen oder teilweise gefrierenden Regen, sodass Glatteisgefahr herrscht, heißt es. Die Tiefstwerte sollen zunächst bei minus eins bis minus vier Grad liegen, doch schon in der zweiten Nachthälfte werde es milder. Am Samstag ist es bedeckt und die Höchstwerte steigen auf sechs bis neun Grad.