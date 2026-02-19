Wer in Niedersachsen und Bremen unterwegs ist, muss sich auf rutschige Straßen und Temperatur-Sprünge einstellen. Was das Wochenende bringt.

Hannover/Bremen - Anhaltender Frost sorgt in Niedersachsen und Bremen erneut für glatte Straßen - besonders im Osten ist Vorsicht geboten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, bleibt es am Donnerstag überwiegend bewölkt und trocken, im Norden und Osten zeigt sich zeitweise die Sonne bei Höchsttemperaturen zwischen minus 1 und 3 Grad. Örtlich besteht Glättegefahr. In der Nacht zum Freitag kühlt es weiter ab. Die Temperaturen fallen auf minus drei bis minus sieben Grad, bei klarem Himmel auch bis minus zehn Grad. Auf den Inseln bleibt es etwas milder. Der Wind weht meist mäßig, an der Küste frischt er auf.

Am Freitag zeigt sich das Wetter mit größeren Auflockerungen zunächst etwas freundlicher. Im Tagesverlauf ziehen dann dichte Wolken auf, gefolgt von Schnee, der bald in Regen übergeht. Erneut besteht Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen. Die Temperaturen liegen zwischen einem Grad im Wendland und bis zu sechs Grad an der Ems. In der Nacht zieht Regen auf, im Osten zunächst noch Schnee. Dabei steigen die Temperaturen auf bis zu sieben Grad.

Mildes Wochenende - Temperaturen klettern nach oben

Am Wochenende wird es insgesamt etwas milder. Am Samstag hält der Regen im Süden des Landes an, im Norden bleibt es wolkig mit kurzen Auflockerungen. Die Temperaturen erreichen sieben bis elf Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibt es überwiegend bewölkt, zeitweise kann es Regen geben. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen vier und neun Grad.

Der Sonntag zeigt sich zunächst stark bewölkt und windig mit örtlichen Regenschauern, im Norden lockert es zeitweise auf. Die Temperaturen liegen bei 8 Grad auf den Inseln und 13 Grad in Südniedersachsen.