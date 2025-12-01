Erstmals könnte eine seltene Wildkatze im Landkreis Verden gesichtet worden sein. Wie der Umweltverband BUND jetzt Klarheit schaffen will.

Verden - Im Landkreis Verden ist möglicherweise erstmals eine seltene europäische Wildkatze gesichtet worden. Das Tier war Ende Oktober in eine von einem Jäger aufgestellte Lebendfalle gegangen, wie der Landkreis mitteilte. Nach einer Fotodokumentation sei das Tier wieder frei gelassen worden. „Für unsere Biologin sieht es eindeutig nach einer Wildkatze aus“, sagte ein Sprecher.

Auch Andrea Krug, Wildkatzenexpertin beim Umweltverband BUND, sagte, auf den Bildern wiesen viele Merkmale darauf hin, dass es sich um eine Wildkatze handele. Wichtigstes Erkennungsmerkmal ist ein breiter, buschiger Schwanz mit zwei bis drei schwarzen Ringen und einem schwarzen stumpfen Ende. Ein sicherer Nachweis sei jedoch nur mit einer genetischen Untersuchung möglich, so Krug.

Rund 800 Wildkatzen leben in Niedersachsen

Daher will der BUND ab Januar im Sichtungsgebiet mit Baldrian besprühte Holzlatten aufstellen. Diese sollen die Wildkatzen anlocken, sich an den Stöcken zu reiben. Mithilfe der hinterlassenen Haare könne die DNA analysiert werden.

Seitdem Wildkatzen unter Schutz stehen, erholt sich der Bestand der gefährdeten Art wieder. Schätzungen zufolge leben rund 800 europäische Wildkatzen in Niedersachsen, die meisten in Südniedersachsen. „Im Solling und im Harz ist die Population sehr stabil. Von dort aus erobern sie sich ihre Wälder zurück“, sagte Andrea Krug. Sie zögen immer weiter Richtung Norden. So seien die Wildtiere auch schon im Heidekreis und im Landkreis Nienburg nachgewiesen worden.