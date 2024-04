Dresden - Volleyball-Bundesligist Dresdner SC treibt die Personalplanungen für die neue Saison weiter voran. Mit Patricia Nestler stellte der sechsmalige deutsche Meister am Dienstag den ersten Neuzugang bei einem Pressegespräch vor. Mit der 22-Jährigen kehrt damit erstmals in der Vereinsgeschichte ein Eigengewächs nach vier Jahren zu ihrem Heimatclub zurück. Sie wechselt von den Roten Raben Vilsbiburg an die Elbe und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Die in Radebeul geborene Libera erhielt ihre gesamte Ausbildung in der DSC-Talentschmiede des VC Olympia Dresden. Schon mit 14 Jahren gab sie ihr Debüt in der 2. Bundesliga, gewann zudem mit dem DSC-Nachwuchs insgesamt zehn Medaillen bei deutschen Nachwuchsmeisterschaften. Mit dem Juniorinnen-Nationalteam nahm Nestler 2017 an der WM sowie 2017 und 2018 an der EM teil. Im Sommer 2020 ging die Annahme- und Abwehrspezialistin zum SSC Palmberg Schwerin, wo sie an der Seite von Nationalspielerin Anna Pogany viel Erfahrung sammelte. Im vergangenen Sommer wechselte sie auf Leihbasis nach Vilsbiburg, um als erste Libera mehr Verantwortung zu übernehmen.

„Ihr Talent war schon früh zu erkennen. Ich konnte sie jahrelang beim VCO verfolgen. Zum Ende ihrer Ausbildung war es für sie die ideale Entscheidung, die Komfortzone zunächst zu verlassen, um Erfahrungen und Spielpraxis zu sammeln. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, zurückzukehren und für ihren Heimatverein zu spielen. Ihr Talent, ihre Leidenschaft und Identifikation sind wesentliche Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein“, erklärte Trainer Alexander Waibl.