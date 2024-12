Im Thüringer Wald hat der Winter mit Schnee Einzug gehalten. Der erste Skilift wird in Oberhof nun zu Wochenbeginn in die neue Saison starten.

Der Saisonstart am Fallbachlift in Oberhof steht bevor (Archivbild)

Oberhof - Langläufer können in Oberhof bereits die ersten Runden in der Loipe drehen. Rund um den bekanntesten Wintersportort Thüringens seien derzeit rund 21 Kilometer an Strecken präpariert, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald mit. Freunde der alpinen Abfahrt müssen sich hingegen voraussichtlich noch bis Montag gedulden: Der Fallbachlift in Oberhof soll zu Wochenbeginn endlich in die neue Saison starten.

Die Öffnung des Skilifts war ursprünglich schon für Anfang Dezember geplant gewesen, musste aber wegen nicht ausreichender Minusgrade für die dortigen 17 Schneekanonen mehrfach verschoben werden. Die Piste am Fallbachhang wedeln die Gäste überwiegend auf Kunstschnee hinunter. Die Skiarena Silbersattel in Steinach - mit acht Abfahrtsstrecken das größte und außerdem schneesicherste alpine Thüringer Skigebiet - will nach jetzigem Plan dann am kommenden Freitag öffnen.

In Thüringen stehen in dieser Wintersaison wieder rund 20 Liftanlagen für die alpine Abfahrt bereit. Derzeit liegen im Thüringer Wald laut dem Regionalverbund bis zu 15 Zentimeter Schnee. Am Schneekopf in Gehlberg empfängt bereits der erste Rodelhang Besucher. Zudem seien in Tambach-Dietharz und Zella-Mehlis vier Winterwanderwege präpariert, hieß es.