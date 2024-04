Aue - Drittligist Erzgebirge Aue hat den Vertrag mit Linksverteidiger Linus Rosenlöcher um ein Jahr bis Sommer 2025 verlängert. „Linus Rosenlöcher hat sich bei uns mit seiner Dynamik zu einem wichtigen Baustein des Teams entwickelt und ist mit seinen 23 Jahren noch nicht am Limit. Die defensive, linke Außenbahn ist für die neue Saison nach seiner Zusage doppelt gut besetzt“, äußerte Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich in einer Mitteilung am Freitag. Der 23-Jährige befindet sich aktuell in der Reha nach einer Meniskus-Operation.

Rosenlöcher kam im Sommer 2022 vom 1. FC Nürnberg nach Aue. Vor seiner Verletzung wurde er in dieser Spielzeit in 18 Drittligaspielen eingesetzt.