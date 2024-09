Ohne Jacke geht es besser nicht mehr vor die Tür: Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg sind deutlich kühler geworden. Wie wird es in den nächsten Tagen?

Potsdam - Der Sonntag wird mit Höchsttemperaturen zwischen 14 und 16 Grad frisch in Berlin und Brandenburg. Dabei zeigt sich die Sonne, zwischendurch ziehen aber auch Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Regen soll nicht fallen und der Wind weht nur schwach.

In der Nacht zum Montag bleibt es bei Tiefstwerten zwischen 6 und 2 Grad trocken, in Bodennähe herrscht teilweise leichter Frost bei minus 1 Grad. Am Montag ziehen Wolkenfelder durch Brandenburg und Berlin, zwischendurch scheint die Sonne. Bei maximal 16 Grad bleibt es trocken.

Regen fällt dann in der zweiten Nachthälfte zum Dienstag, außer voraussichtlich an Oder und Neiße. Es kühlt ab auf 8 bis 4 Grad. Der Regen zeigt sich am Dienstag immer wieder, begleitet von dichten Wolken am Himmel. Die Temperaturen erreichen ähnlich wie an den Vortagen 12 bis 16 Grad.