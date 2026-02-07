Im Dezember wird auf einem Parkplatz in Südthüringen ein Stück Nabelschnur entdeckt. Ein Großaufgebot sucht nach Mutter und Baby. Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Neuhaus am Rennweg - Nach dem Fund einer Nabelschnur auf einem Parkplatz in Südthüringen im Dezember laufen die Ermittlungen weiter. Allerdings sei nicht einmal klar, ob überhaupt eine Straftat vorliege, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Meiningen. Weder mögliche Opfer noch mögliche Täter seien bisher ermittelt worden.

Zeugen hatten das Stück menschlicher Nabelschnur mitsamt Klemme im Dezember auf einem Parkplatz in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) entdeckt und die Polizei alarmiert. Diese suchte nach der unbekannten Mutter und dem Säugling, auch die Feuerwehr war vor Ort gewesen. Die Polizei konnte damals nicht ausschließen, dass Mutter und Kind gesundheitlich beeinträchtigt sind.