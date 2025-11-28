Raus aus der Schule - einige Jugendliche haben in Sachsen-Anhalt keinen anerkannten Abschluss. (Symbolbild)

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt verlassen weiter viele Jugendliche ohne Abschluss die Schulen - auch wenn die Zahlen etwas zurückgehen. 1.761 und damit 9,3 Prozent aller Schulabgänger bekamen im Schuljahr 2024/25 nur ein Abgangszeugnis, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Im Vorjahr hatte der Anteil bei 9,5 Prozent gelegen.

Hinzu kommen Schüler, die die Förderschulen mit einem Abschlusszeugnis verlassen - an den Förderschulen für Lernbehinderte waren das 477 Jugendliche, was 2,5 Prozent (Vorjahr: 3,1 Prozent) entsprach, an den Förderschulen für Geistigbehinderte 297 beziehungsweise 1,6 Prozent (Vorjahr: 1,6 %).

Laut den Statistikern hatten 18.879 Schülerinnen und Schüler die allgemeinbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt verlassen und damit 1,1 Prozent weniger als noch im Schuljahr 2023/24. 9.399 von ihnen erreichten demnach den mittleren Schulabschluss. Das entsprach 49,8 Prozent, im Vorjahr waren es 49,6 Prozent gewesen. 4.704 oder 24,9 Prozent (Vorjahr: 25,0 Prozent) aller Schulabgänger erwarben den Angaben nach die allgemeine Hochschulreife. 2.241 beziehungsweise 11,9 Prozent bekamen einen Hauptschul- oder qualifizierten Hauptschulabschluss (Vorjahr: 11,1 Prozent).