Wer hat auf die Gewinnzahlen 7, 8, 31, 32, 33 und die Eurozahlen 10 und 11 getippt? Noch ist das unklar. Was passiert, wenn sich der Gewinner meldet?

Der Spieler oder die Spielerin hat die Tipps bei einer Annahmestelle in Charlottenburg-Wilmersdorf abgegeben. (Archivbild)

Berlin - Auch knapp eine Woche nach dem Lotto-Rekordgewinn von 120 Millionen Euro ist der erfolgreiche Glücksspieler nicht gefunden. Der oder die Gewinnerin des Eurojackpots aus Berlin hat sich noch nicht gemeldet, sagte Thomas Dumke, Sprecher von Lotto Berlin, der Deutschen Presse-Agentur.

Beeilen muss sich der Gewinner nicht: Er hat drei Jahre Zeit, sich zu melden, erst dann verjährt der Gewinn. Gerechnet wird ab dem 1. Januar 2026 - der Gewinn kann also noch bis Ende 2028 abgeholt werden.

Dass der Gewinn bisher nicht abgeholt wurde, findet Dumke nicht völlig überraschend. Lotto Berlin geht davon aus, dass es sich bei dem Gewinner oder der Gewinnerin nicht um einen regelmäßigen Glücksspieler handelt, sondern eher um einen Jackpotspieler.

Der Spieler oder die Spielerin hatte einmalig neun Tipps im Wert von 19 Euro bei einer Annahmestelle in Charlottenburg-Wilmersdorf abgegeben. „Regelmäßige Tipper kennen ihre Zahlen oft auswendig und wissen genau, wann die Ziehung stattfindet“, sagte Dumke. Beim Eurojackpot gebe es mehr Gelegenheitsspieler als beim klassischen Lotto. „Vielleicht findet der Gewinner seinen Schein auch erst im Portemonnaie, wenn er das nächste Mal spielt.“

Das passiert, wenn der Gewinner den 120-Millionen Schein abgibt

„Wenn der Gewinner den Glücksschein in einer Filiale abgibt, wird er dort zunächst nur über einen Gewinn von mehr als 500 Euro informiert“, sagte Dumke. Mit Hilfe der Zahlen und der Gewinnquoten könne er sich seinen genauen Gewinn dann online ermitteln - oder sich alle Details in der Lotto-Zentrale unweit des Kurfürstendamms erläutern lassen.

Theoretisch kann er oder sie den Gewinn aufs Konto überweisen lassen, ohne sich jemals in der Zentrale blicken zu lassen - und zwar über eine sogenannte Zentralgewinnanforderung, die in der Filiale ausgefüllt und an die Zentrale geschickt wird.

„Ich an seiner Stelle würde das aber nicht machen. Ich würde die Gewinn-Quittung nicht aus der Hand geben und in die Zentrale kommen“, sagte Dumke. Manche Gewinner kämen auch mehrmals vorbei, um dort in einem geschützten Raum über die neue Lebenssituation sprechen zu können.