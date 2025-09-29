Ein Vertrag gibt dem katholischen Theologie-Institut an der HU Berlin Zukunftssicherheit – und der Kirche Einfluss auf die Lehre.

Berlin - Das bereits 2019 eingerichtet Institut für Katholische Theologie an der Humboldt-Universität Berlin (HU) ist nunmehr dauerhaft rechtlich und finanziell abgesichert. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und der Apostolische Nuntius Nikola Eterović unterzeichneten dazu im Roten Rathaus einen Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Heiligen Stuhl im Vatikan.

Die Vereinbarung regelt die Zusammenarbeit Berlins und der Katholischen Kirche in der universitär verankerten katholischen Theologie. Sie räumt der Kirche unter anderem Mitspracherechte ein, etwa bei der Berufung von Professoren. Der Vereinbarung waren langwierige Verhandlungen vorausgegangen.

Derzeit sind am einzigen derartigen Institut in Berlin nach Angaben der Humboldt-Universität 85 Studenten in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben. Sie werden unter anderem zu katholischen Religionslehrern ausgebildet. Das Institut arbeitet eng zusammen mit den Einrichtungen der HU für evangelische und für islamische Theologie sowie mit der jüdischen Theologie an der Universität Potsdam.

„Mit der Unterzeichnung des Staatsvertrages stärken wir die guten Beziehungen zwischen Berlin und der Katholischen Kirche“, erklärte Wegner. „In den Bereichen der Seelsorge, des Religionsunterrichts und der Erwachsenenbildung ist die Arbeit der kirchlichen Träger für viele Berlinerinnen und Berliner unverzichtbar.“ Die Zusammenarbeit im Bereich der universitär verankerten Theologie bekomme nun ein festes Fundament.