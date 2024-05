Die Fußball-EM beginnt erst in ein paar Wochen, jetzt an Himmelfahrt sind schon die Boßel- und Klootschießer dran. Bei der Heim-EM in Ostfriesland messen sich mehrere Teams aus Europa.

Neuharlingersiel - Für den Wettkampf um Medaillen im Boßeln und Klootschießen werden in den kommenden Tagen rund 400 Sportlerinnen und Sportler bei der 17. Europameisterschaft im ostfriesischen Neuharlingersiel (Landkreis Wittmund) erwartet. Neben Werferinnen und Werfern aus Ostfriesland und Schleswig-Holstein reisen auch Teams aus den Niederlanden, Italien, Irland, Spanien und der Schweiz an, wie der Friesische Klootschießerverband mitteilte. Der Verband richtet in diesem Jahr die EM aus, die alle vier Jahre stattfindet. An diesem Donnerstag beginnen die Wettkämpfe mit einem Festumzug (13.30 Uhr) und einer Eröffnungsfeier (16.00 Uhr) in dem Küstenort.

Am langen Himmelfahrtswochenende sind bis Sonntag Wettkämpfe mit Einzel- und Mannschaftswertungen angesetzt. Boßeln ist ein Mannschaftssport, bei dem eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine festgelegte Strecke geworfen wird. Die Sportler versuchen bei ihrem Wurf, die Kugel mit Kraft und Geschick möglichst lang auf der Straße zu halten. Beim Klootschießen auf der Wiese wirft jeder und jede für sich allein.

Neben den Wettkämpferinnen und Wettkämpfern werden auch zahlreiche Fans, Familienangehörige und Urlaubsgäste erwartet, die die EM verfolgen werden. Die Veranstalter rechnen mit mindestens 10.000 Zuschauern täglich. Die letzte Europameisterschaft fand 2022 in Meldorf im Kreis Dithmarschen an der Westküste Schleswig-Holsteins statt - nachdem sie coronabedingt 2020 verschoben werden musste.