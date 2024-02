Er spielte den Buchhalter "Big Keith" in der britischen Comedy-TV-Serie "The Office": Ewen MacIntosh ist 20 Jahre nach seinem größten Erfolg gestorben.

London - Der britische Schauspieler und Komiker Ewen Douglas MacIntosh ist tot. Eine seiner bekanntesten Rollen war die Figur des "Big Keith" in der Comedy-Fernsehserie "The Office". MacIntosh starb im Alter von 50 Jahren, das teilte die Künstleragentur Just Right Management mit.

"The Office" ist die Vorlage für die deutsche TV-Serie "Stromberg". Serienerfinder Ricky Gervais würdigte MacIntosh als „absolutes Original. Der sehr lustige und wunderbare Ewen MacIntosh, vielen als "Big Keith" aus "The Office" bekannt, ist verstorben", schrieb Hauptdarsteller Gervais am Mittwoch auf der Plattform X (früher Twitter).

Der Schauspieler hatte seit längerem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bereits im Februar 2022 hatte er ein Foto von sich aus einem Krankenhaus bei Twitter gepostet. Es zeigte ihn verkabelt mit einer Kanüle und intravenösen Infusionen. "Schlechte Zeiten für mich, fürchte ich, Freunde. Bleibt stark da draußen", schrieb er dazu.

Ewen MacIntosh wurde 50 Jahre alt. Nähere Informationen zu seiner Erkrankung und zur Todesursache wurden jedoch nicht bekannt.