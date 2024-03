Berlin - Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse ärgert sich, wie mit ihm als 80-Jährigen manchmal in Diskussionen umgegangen wird. Oft heiße es: „Der versteht das halt nicht mehr, der gehört einer anderen Generation an. Das ist so eine Verständnisinnigkeit, die ich geradezu hasse“, sagte Thierse in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung „Die Zeit“.

„Sie sollen mir widersprechen in der Sache und mir nicht unterstellen, ich hätte von Tuten und Blasen keine Ahnung, weil ich schon ein paar Jahre älter bin und ein bisschen mehr mitbekommen habe als die Jüngeren“, sagte Thierse, der für die SPD mehr als 20 Jahre Mitglied im Bundestag war.

Zumindest aus einem Grund sei er froh, heute kein aktiver Politiker mehr zu sein: „Ich muss mich nicht so exhibitionieren. Überall, auf allen Kanälen müssen sie sich zeigen, ihren Tagesablauf mitteilen. Was soll das? Gott sei Dank war das - jetzt muss ich sagen: zu meiner Zeit - anders.“