Leipzig - Der ehemalige Kapitän von RB Leipzig, Dominik Kaiser, bleibt seinem Verein RB Leipzig nach fünfmonatiger Hospitanz weiter erhalten. Der 34-Jährige wird künftig für das Career Center des deutschen Pokalsiegers verantwortlich sein. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Kaiser erhält zunächst einen Vertrag bis Sommer 2025.

„Die vergangenen Monate waren intensiv und haben genau das gebracht, was ich mir von der Hospitation erwartet habe: Ich konnte viele Eindrücke sammeln, Prozesse kennenlernen und mich vor allem auch mit verschiedenen Aufgabengebieten vertraut machen. Das Career Center ist eines dieser Aufgabengebiete. Umso mehr freue ich mich, diesen Bereich nun verantworten und in diese wichtige Schnittstellenrolle hereinwachsen zu können“, sagte Kaiser in einer Mitteilung des Clubs. Er wolle dafür sorgen, „dass sich unsere Nachwuchsspieler auf höchstem Niveau entwickeln und Spielpraxis sammeln können. Wir haben im Profi-Kader eine enorme Qualität und Leistungsdichte, sodass der direkte Sprung in einen Champions-League-Kader für die meisten Talente zunächst zu groß ist - auch, wenn das natürlich unser Ziel bleibt“, sagte Kaiser und gab beispielgebend Sanoussy Ba an, der in der abgelaufenen Saison regelmäßig im Profi-Kader war und auch sein Debüt in der ersten Mannschaft feierte. „Die Leihe nach Linz zu LASK ist nun genau der richtige nächste Schritt für ihn, um regelmäßig zu spielen, vor allem auch international.“