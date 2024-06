Querfurt - Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 19-Jähriger am Sonntagabend auf ein Paar in Querfurt (Landkreis Saalekreis) geschossen. Der Angreifer sei im Auto unterwegs gewesen und habe seine 18-jährige Ex-Freundin und ihren 23-jährigen Partner spazieren gehen sehen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Er habe seine Schreckschusswaffe genommen, sei ausgestiegen und habe in Richtung der beiden geschossen. Anschließend ließ er die Waffe fallen und rannte davon. Die 18-Jährige und der 23-Jährige blieben unverletzt.

Die Polizei fand den Angreifer in seiner Wohnung. Bei einer Durchsuchung der Wohnräume und des Autos wurden drei weitere Schreckschusspistolen, ein Luftgewehr, eine Softairwaffe sowie eine Armbrust gefunden. Eine Anzeige wegen Bedrohung wurde gegen den 19-Jährigen aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.