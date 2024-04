Dresden - Über die Zukunft des Lernens und Lehrens an Schulen diskutieren Fachleute aus ganz Deutschland von Donnerstag an in Dresden. Der Bundeskongress, zu dem etwa 190 Gäste erwartet werden, steht unter dem Titel „Schule kann anders“. „Mit der Ausrichtung des Bundeskongresses an einer der ersten sächsischen Gemeinschaftsschulen wollen wir unseren Beitrag leisten, um weitere Initiativen in Sachsen zum längeren gemeinsamen Lernen zu unterstützen“, betonte der Vorsitzende des Vereins „Länger Gemeinsam Lernen - Gemeinschaftsschule in Sachsen“, Florian Berndt. Es soll verschiedene Angebote aus Schulhospitationen, Schulpräsentationen, Vorträgen, Workshops und Diskussionen geben. Zudem sei im Anschluss an den Bundeskongress am Samstag ein Pressegespräch geplant.