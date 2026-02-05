Die U3 fährt weiterhin nicht zwischen Warschauer Straße und Gleisdreieck. Was die BVG zu den Einschränkungen und zur Wetterlage sagt.

Die U3 fährt noch nicht wieder auf der kompletten Strecke. (Archivbild)

Berlin - Die U-Bahnlinie 3 ist zwischen Warschauer Straße und Gleisdreieck weiter unterbrochen. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Abend mit. Der kleine südliche Abschnitt der U3 bis Krumme Lanke wird dagegen wieder befahren.

Auch der zentrale Abschnitt der U2 zwischen Bahnhof Zoologischer Garten und Potsdamer Platz ist der BVG zufolge wieder in Betrieb. Auf dem kurzzeitig unterbrochenem Nordabschnitt fahre die U2 ebenfalls wieder. Damit sei die wichtige Linie wieder vollständig im Einsatz.

Eisregen macht dem U-Bahnverkehr Probleme

Insgesamt fahren Busse, Straßenbahnen und die Züge der meisten U-Bahnlinien trotz der anhaltenden Extremwetterlage mit immer wieder einsetzendem Eisregen stabil, so das Fazit der BVG.

Nach dem Eisregen in der Nacht auf Donnerstag und am frühen Morgen konnten die oberirdischen Abschnitte der U2 und U3 zeitweise gar nicht oder nur eingeschränkt befahren werden. Grund war der BVG zufolge Blitzeis auf den Stromschienen.

Vergangene Woche war es in Berlin zu erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr gekommen. So fuhren zeitweise wegen vereister Oberleitungen überhaupt keine Straßenbahnen in Berlin.