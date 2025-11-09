Zwei Stunden nach seinem 18. Geburtstag braust ein Fahranfänger erstmals ohne Begleitung durch Osnabrück – mit 110 Kilometern pro Stunde. Erlaubt ist Tempo 50. Das hat Folgen.

Osnabrück - Ein Fahranfänger ist zwei Stunden nach seinem 18. Geburtstag mit 110 Kilometern pro Stunde durch Osnabrück gebraust. Erlaubt ist dort Tempo 50, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hatten den jungen Mann bei einer routinemäßigen Geschwindigkeitskontrolle in der Nacht zum Samstag gestoppt. Der 18-Jährige war erstmals ohne Begleitperson mit dem Auto unterwegs.

Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren ein. Dem 18-Jährigen drohen nun ein Bußgeld von voraussichtlich 560 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister, ein Fahrverbot von zwei Monaten sowie eine mögliche Probezeitverlängerung und die Teilnahme an einem Aufbauseminar, wie die Polizei weiter mitteilte.