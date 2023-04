Geratal - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A71 in der Nähe von Geratal (Ilm-Kreis) aus seinem Wagen geschleudert und schwer verletzt worden. Der 23-Jährige war nach Polizeiangaben am frühen Samstagmorgen kurz vor dem Tunnel Alte Burg beim Versuch, einen vor ihm fahrenden Kleintransporter zu überholen, mit seinem Auto ins Schleudern geraten. Sein Fahrzeug stieß beim Wechsel auf die linke Fahrspur gegen die hintere Seite des Transporters. Der Wagen des 23-Jährigen überschlug sich daraufhin mehrmals und blieb am Eingang des Tunnels auf dem Dach liegen. Der schwer verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Transporters blieben unverletzt.