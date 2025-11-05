weather wolkig
Eine übersehene Ampel hat schwere Folgen. Was bislang bekannt ist.

Von dpa 05.11.2025, 17:39
Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für die 44-Jährige tun. (Symbolbild)
Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für die 44-Jährige tun. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Nesse-Apfelstädt - Bei einem Zusammenstoß in Gamstädt (Landkreis Gotha) ist eine Fahrerin tödlich verletzt worden. Der Wagen der 44-Jährigen wurde an einer Kreuzung von dem Lkw eines 50 Jahre alten Fahrers erfasst, wie die Polizei mitteilte. Dieser hatte am Morgen mutmaßlich eine rote Ampel in dem Ortsteil von Nesse-Apfelstädt übersehen. Die Frau starb noch am Unfallort. Der Mann blieb den Angaben zufolge unverletzt.