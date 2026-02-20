Unbekannte sprengen einen Fahrkartenautomaten in Plauen. Die Wucht der Explosion zerstört auch Glastrennwände an einer Haltestelle.

Wer den Automaten gesprengt hat, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Zwickau sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Plauen - Die Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Plauen hat für Verwüstung und eine mehrstündige Straßensperrung gesorgt. Durch die Detonation seien Teile des Automaten an der Haltestelle Anton-Kraus-Straße über die Straße und die gesamte Haltestelle geschleudert worden, teilte die Polizei mit.

Die glasigen Trennwände, die die Haltestelle von der Straße abtrennen, zerbrachen, teilte die Polizei mit. Demnach landeten Glasteile im Haltestellenbereich.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 30.000 Euro. Die Straße war in der Nacht knapp drei Stunden gesperrt, hieß es weiter. Wer den Automaten gesprengt hat, werde ermittelt. Die Kriminalpolizei Zwickau sucht nach Zeugen.