Bauarbeiten sorgen ab Montag auf zwei Regionalbahnstrecken in Sachsen für Zugausfälle und geänderte Fahrzeiten. Was Pendlerinnen und Pendler jetzt beachten müssen.

Fahrgäste auf den Linien RB110 und RE6 müssen mit geänderten Fahrzeiten und Busersatzverkehr rechnen (Symbolbild)

Leipzig - Fahrgäste auf den Regionalbahnstrecken zwischen Leipzig, Grimma, Döbeln, Geithain und Chemnitz müssen sich in der kommenden Woche auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wie die Mitteldeutschen Regiobahn mitteilte, fallen wegen Bauarbeiten an der Infrastruktur zwei Linien Züge aus, stattdessen fahren Busse. Zudem ändern sich zahlreiche Abfahrts- und Ankunftszeiten.

Betroffen sind die Linien RB110 (Leipzig–Grimma–Döbeln) und RE6 (Leipzig–Geithain–Chemnitz) der Mitteldeutsche Regiobahn. Die Maßnahmen gelten von Montag (12. Januar) bis zum darauffolgenden Sonntag (18. Januar).

Linie RB110: Leipzig – Grimma – Döbeln

Zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Borsdorf (Sachs) werden die Züge durch Busse ersetzt. Die Busse bedienen alle Zwischenhalte. Auf dem restlichen Abschnitt Richtung Grimma und Döbeln fahren zwar Züge, allerdings mit veränderten Fahrzeiten. Pendlerinnen und Pendler müssen mit längeren Reisezeiten und verpassten Anschlüssen rechnen.

Linie RE6: Leipzig – Geithain – Chemnitz

Auf dieser Strecke fahren zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Geithain Ersatzbusse. Der Halt Bad Lausick wird während der Bauarbeiten ausschließlich per Bus angefahren. Auch hier gilt: Der komplette Streckenverlauf bis Chemnitz ist von geänderten Fahrzeiten betroffen.

Fahrrad- und Roller-Mitnahme

In den Ersatzbussen ist die Mitnahme von Fahrrädern und E-Rollern nur eingeschränkt möglich.

Wo Fahrgäste sich informieren können

Aktuelle Hinweise zu den Fahrplanänderungen gibt es an den Aushängen in den Bahnhöfen entlang der betroffenen Strecken, online, sowie telefonisch rund um die Uhr.