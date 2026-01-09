Derzeit ohne Vertrag und jetzt auch noch ein positiver Dopingtest: Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler bangt um seine Karriere in der MLB.

New York - Der derzeit vertragslose Baseball-Profi Max Kepler ist nach einem positiven Dopingtest für 80 Spiele gesperrt worden. Der 32-jährige Berliner wird demnach verdächtigt, gegen das Drogenpräventions- und Behandlungsprogramm verstoßen zu haben, teilte die Major League Baseball mit. Ihm wird vorgeworfen, die leistungssteigernde Substanz Epitrenbolon eingenommen zu haben. Von Kepler oder seiner Agentur gab es bislang keine offizielle Stellungnahme.

Epitrenbolon ist ein anaboles Steroid, das unter anderem in Produkten enthalten ist, die in Bodybuilding-Geschäften verkauft werden. Es dient zudem der Wachstumsförderung von Rindern.

Kepler spielte zuletzt für die Philadelphia Phillies. Dort hatte er einen Einjahresvertrag über 10 Millionen Dollar unterschrieben. Seit November ist er vertragslos.