Lauta - In einer Woche sollte die praktische Prüfung sein - doch auf die muss ein Fahrschüler aus Ostsachsen jetzt erstmal verzichten. Der 21-Jährige sei bei einer Kontrolle in Laubusch berauscht am Steuer eines Fahrschulautos ertappt worden. Ein Drogentest habe am Donnerstag positiv auf Cannabis reagiert, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Zur Fahrprüfung dürfe der junge Mann nun nicht antreten. Zudem drohe ihm ein Bußgeld.