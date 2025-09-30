Es ist bereits die zweite Preiserhöhung in diesem Jahr. Eine Hin- und Rückfahrt zum Brocken kostet bald 65 Euro. Das Unternehmen steckt massiv in der Krise.

Wernigerode - Die Harzer Schmalspurbahnen erhöhen bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Ticketpreise. Hintergrund seien die stark gestiegenen Kosten in allen Geschäftsbereichen, teilten die HSB mit. Ab dem 8. Oktober würden die Preise für alle Fahrtangebote angehoben. Eine Hin- und Rückfahrt zum Brocken kostet dann 65 Euro. Im vergangenen Jahr kostete die Fahrt noch 55 Euro.

„Hochgradig kritische Situation“

Die HSB hatten ihre Preise bereits zum 1. März erhöht. Anfang des Monats hatten die bei Touristen beliebten Schmalspurbahnen ein Gutachten zur finanziellen Lage vorgestellt. Demnach benötigt das Unternehmen bis zum Jahr 2045 Investitionskosten und Zuschüsse zu laufenden Kosten von insgesamt fast 800 Millionen Euro. Aufsichtsratschef Thomas Balcerowski sprach von einer hochgradig kritischen Situation.