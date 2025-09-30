Teure Mieten für Ministerien: Hier verschwendet Sachsen-Anhalt Steuergeld

Der Bund der Steuerzahler listet die aus seiner Sicht 100 größten Fälle von Steuerverschwendung in Deutschland auf. Darunter: fünf aufsehenerregende Fälle aus Sachsen-Anhalt.

Die Landesregierung hat auch Büros in Elblage in Magdeburg angemietet.

Magdeburg - Der Bund der Steuerzahler prangert in seinem neuen Schwarzbuch die aus seiner Sicht 100 bedeutsamsten Verschwendungsfälle aus Deutschland an. Sachsen-Anhalt ist mit mehreren Fällen vertreten. Dabei geht es um Millionen-Beträge.