Aus 4.000 Meter Höhe springt ein Mann in Magdeburg mit dem Fallschirm ab - dieser öffnet sich nicht.

Magdeburg - Ein 35-Jähriger ist in Magdeburg bei einem Fallschirmsprung schwer verletzt worden. Laut Polizei sprang der Mann am vergangenen Sonntag aus einer Höhe von etwa 4.000 Metern ab. Aus bisher unbekannten Gründen habe sich der Fallschirm nicht geöffnet.

Wie es zu dem Vorfall kam, werde ermittelt, hieß es weiter. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor. So blieb unklar, wie der Mann überleben konnte. Auch über die Art des Sprungs und die Landung gab es bislang keine Angaben. Ob der 35-Jährige ein Amateur- oder ein Profispringer ist, wurde zudem bislang nicht beantwortet.

Der Mann landete im Bereich der Otterslebener Chaussee. Ein Rettungshubschrauber brachte den 35-Jährigen in eine Klinik. Laut Polizei ist der Verletzte in einem kritischen Zustand.