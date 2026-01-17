Zwei Männer haben sich bei einem Autokauf in Berlin-Reinickendorf als Polizisten ausgegeben und Bargeld erbeutet. Einer der Täter wurde festgenommen, der andere ist auf der Flucht.

Berlin - In Berlin-Reinickendorf hat die Polizei einen falschen Polizeibeamten nach einem Diebstahl festgenommen. Nach Angaben der Polizei hatte sich ein 29-Jähriger am Freitagabend auf einem Supermarktparkplatz mit einem unbekannten Mann zu einem geplanten Autokauf verabredet.

Während der Verkäufer des Autos das Geld des 29-Jährigen zählte, traten zwei Männer hinzu, die sich als zivile Polizisten ausgaben. Unter dem Vorwand einer Beschlagnahme nahmen sie den fünfstelligen Geldbetrag an sich.

Flucht und Festnahme eines 42-Jährigen

Als der 29-Jährige misstrauisch wurde und seinen Anwalt anrief, flohen die falschen Polizisten mit einem Auto. Dabei sollen sie über den Fuß eines 38-Jährigen gefahren sein, der den 29-Jährigen zu dem Kauftermin begleitet hatte. Der 29-Jährige und sein Begleiter verfolgten die Täter bis in eine Sackgasse. Dort soll einer der Täter den 29-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Die vom 29-Jährigen alarmierte Polizei konnte daraufhin einen der Täter festnehmen. Bei dem 42-Jährigen wurden unter anderem eine Schutzweste, ein Funkgerät und Fahrzeugschlüssel gefunden. In der Nähe stellten die Beamten zudem eine Softair-Pistole und Handschellen sicher. Der Komplize und der Autoverkäufer werden weiterhin gesucht.