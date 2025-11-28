Unbekannte klingeln und bitten um Geld für den Rettungsdienst – doch dahinter steckt Betrug. Worauf Bürgerinnen und Bürger jetzt besonders achten sollten.

Persönliche Daten sollten nicht an Fremde gegeben werden, raten die Behörden. (Symbolbild)

Potsdam - Die Landeshauptstadt Potsdam warnt vor falschen Spendensammlern, die sich als Mitarbeitende des städtischen Rettungsdienstes ausgeben. Nach Angaben der Stadt und der Feuerwehr versuchen derzeit Personen, an Haustüren oder im öffentlichen Raum Geld oder persönliche Daten zu erlangen.

Der Rettungsdienst der Stadt betonte, es gebe von ihnen aktuell keinerlei Spendenaktionen oder Mitgliederwerbung. Der Dienst sei vollständig über die gesetzlichen Krankenkassen finanziert und nicht auf externe Gelder angewiesen. Wer im Namen des Rettungsdienstes um Spenden bitte, handele nicht im Auftrag der Stadt.

Die Behörden raten, Unbekannte nicht in die Wohnung zu lassen und bei Zweifeln einen Dienstausweis vorzeigen zu lassen. Zudem sollten an der Haustür grundsätzlich keine persönlichen Daten, Bankinformationen oder Unterschriften herausgegeben werden.