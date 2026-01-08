Am frühen Morgen werden Anwohner in Albstadt durch eine Explosion aus dem Schlaf gerissen. Ein Wohngebäude stürzt ein - nach einer Familie wird gesucht.

Albstadt - Bei dem Einsturz eines Wohngebäudes im baden-württembergischen Albstadt könnte sich eine Familie im Haus befunden haben. Zuvor hatte es in dem Haus im Ortsteil Tailfingen eine Gasexplosion gegeben, wie die Polizei mitteilte. Bis zu drei Menschen könnten demnach verschüttet worden sein, nach ihnen werde weiter gesucht. Verletzte oder Tote seien bisher nicht gefunden worden, sagte der Bürgermeister von Albstadt, Roland Tralmer.

Die Gaszufuhr in der gesamten Straße sei unterbrochen worden. Es gebe keinen Anlass zur Befürchtung weiterer Explosionen, so Tralmer. Im Laufe des Tages sollen die umliegenden Häuser demnach wieder mit Gas versorgt werden.

Der Notruf war am frühen Morgen eingegangen. Nach der Explosion stürzte das Wohngebäude den Angaben nach vollständig ein. Mehr als 200 Einsatzkräfte seien vor Ort. Mehrere umliegende Häuser wurden durch die Explosion schwer beschädigt. Der Polizei zufolge wurden die betroffenen Nachbarn evakuiert und blieben unverletzt.