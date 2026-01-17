Stille als Zeichen: Fans von Hertha BSC und Schalke 04 protestieren im Olympiastadion gegen ihrer Ansicht nach unverhältnismäßige Polizeieinsätze.

Berlin - Die aktiven Fan-Szenen von Hertha BSC und Schalke 04 haben beim Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga durch kollektives Schweigen ihren Protest gegen aus ihrer Sicht unverhältnismäßige Polizeiaktionen zum Ausdruck gebracht.

Die Hertha teilte mit, dass es vor dem Spiel einen Zwischenfall zwischen Fans und der Polizei vor dem Stadion gegeben habe. Details hierzu oder eine Reaktion der Polizei gab es vorerst nicht.

Beklemmende Stimmung

Bei der Partie im Berliner Olympiastadion gab es phasenweise lediglich verunglimpfende Sprechchöre gegen Sicherheitskräfte von den Rängen, ansonsten herrschte in der mit mehr als 70.000 Zuschauern gefüllten Arena eine beklemmende Stimmung. Große Teile der Hertha-Fans verließen nach rund 20 Minuten die Ostkurve.

Vor dem Spiel hatte die Fanhilfe Hertha BSC in einer Pressemitteilung aus ihrer Sicht unverhältnismäßige Hausdurchsuchungen vor einigen Tagen bei Anhängern des Hauptstadt-Clubs beklagt.