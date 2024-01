2024 ist reich an Großereignissen, die nicht jedes Jahr wiederkehren. Es gibt wieder ein Landesfest und Blumenfreunde zieht es in eine besondere Solestadt. Mancherorts heißt es: Was lange währt, wird endlich gut.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt steht ein Jahr voller besonderer Großereignisse bevor. Neben jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen wie den Händel-Festspielen in Halle oder dem Kurt-Weill-Fest in Dessau-Roßlau können sich die Menschen auf Vergnügungen, Feste und Ausstellungen freuen, die einem anderen Rhythmus unterliegen oder ein Jubiläum zum Anlass haben. Die Deutsche Presse-Agentur hat wichtige kulturelle und gesellschaftliche Höhepunkte 2024 in Sachsen-Anhalt zusammengetragen.

SACHSEN-ANHALT-TAG: Stendal in der Altmark nimmt ihre erste urkundliche Erwähnung vor rund 1000 Jahren zum Anlass, um zum zweiten Mal nach 1997 den Sachsen-Anhalt-Tag auszurichten. Das 23. Landesfest soll vom 30. August bis 1. September unter dem Motto „Mittelalter trifft Moderne“ stattfinden. Wegen Corona wurde der ursprüngliche Termin 2022 abgesagt und der Nachholtermin auf diesen Sommer gelegt. Damit ist die rund 40.000 Einwohner zählende Stadt erster zweimaliger Gastgeber des Sachsen-Anhalt-Tages, zu dem mehrere Hunderttausend Besucherinnen und Besucher erwartet werden.

LANDESGARTENSCHAU: Nach langer Vorbereitungszeit und mehreren Verschiebungen soll am 19. April in Bad Dürrenberg im Saalekreis die fünfte Landesgartenschau beginnen. Bis 13. Oktober rückt die Solestadt in den Fokus von Blumen- und Gartenfreunden. Für 178 Tage steht die Schau rund um den Kurpark unter dem Motto „Salzkristall und Blütenzauber“. In Bad Dürrenberg befindet sich das längste, noch in Funktion befindliche Gradierwerk Europas, eine Anlage, die im Prozess der Salzgewinnung genutzt wird. Das Werk ist 636 Meter lang und zwölf Meter hoch. Ursprünglich sollte die Gartenschau schon 2022 stattfinden. 2017 hatte die Stadt den Zuschlag dafür erhalten.

LANDESAUSSTELLUNG „GERECHTIGKEYT“: Das Ende des Deutschen Bauernkrieges und der Todestag Thomas Müntzers jähren sich 2025 jeweils zum 500. Mal. In Sachsen-Anhalt und vor allem im Landkreis Mansfeld-Südharz werden darauf bezogene Veranstaltungen gebündelt unter dem Motto „Gerechtigkyt“ vermarktet. Feste, Umzüge, Tagungen, Theateraufführungen und Ausstellungen stehen an - 2023 begannen erste Veranstaltungen. Eine dezentrale Landesausstellung in 2024 und 2025 markiert den Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten. Am 31. Mai eröffnen etwa die Luther-Museen die Sonderausstellung „1525! Aufstand für Gerchtigkeyt!“, die bis 6. Januar 2026 in Luthers Sterbehaus in Eisleben und in Luthers Elternhaus in Mansfeld zu sehen sein wird.

30 JAHRE UNESCO-WELTERBE: Mit einer Festwoche Ende des Jahres will Quedlinburg im Harz 30 Jahre Unesco-Welterbe feiern. Am 17. Dezember 1994 erklärte die Unesco den Stiftsberg mit Stiftskirche und Schloss, das Westendorf, Altstadt und Neustadt, den Münzenberg sowie St. Wiperti zum „universellen Erbe der Menschheit“. Die rund 24.000 Einwohner zählende Kleinstadt war im Mittelalter eine der wichtigsten Königs- und Kaiserpfalzen und ist heute eines der größten Flächendenkmale Deutschlands. In Quedlinburg stehen fast 2100 Fachwerkhäuser aus acht Jahrhunderten unter besonderem Schutz.

KLOPSTOCK-JUBILÄUM: Die Stadt Quedlinburg feiert in 2024 den 300. Geburtstag ihres berühmten Dichter-Sohnes Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803). Aus diesem Anlass ist vom 2. bis 7. Juli eine Festwoche in der Unesco-Welterbestadt im Harz geplant, in der es ein eigenes Museum zu Ehren des Poeten gibt. Das Klopstockhaus ist das älteste Museum in Quedlinburg.

ERSTE DEZENTRALE LANDESLITERATURTAGE: Unter dem Motto „Flussauf, flussab: Strömungen der Literatur in Sachsen-Anhalt“ finden die Landesliteraturtage in diesem Jahr erstmals dezentral an vier Orten statt. Osterburg, Halle, Magdeburg und Zeitz bieten vom 14. September bis 27. Oktober Veranstaltungen an. Die organisatorische Verantwortung übernehmen also vier regionale Veranstalter.