Dicke Luft in Sachsen-Anhalt: An fast allen Messstationen sind die Grenzwerte überschritten worden. Damit ist Sachsen-Anhalt nicht alleine.

Hochdruckwetter und Winterkälte sorgen laut Landesamt für Umweltschutz für hohe Feinstaubwerte. (Archivbild)

Magdeburg - Die Feinstaubbelastung ist derzeit nach Angaben des Landesamts für Umweltschutz überall in Sachsen-Anhalt besonders hoch. An fast allen Messstationen im Land sei der EU-Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten worden, teilte die Behörde mit. Den höchsten Wert verzeichnete laut Umweltamt die Messstation in Bernburg mit 101 Mikrogramm, gefolgt von Stendal und Halle mit jeweils 100 Mikrogramm.

Grund für die hohen Werte seien eine Hochdruckwetterlage, schwacher Wind und sogenannte Temperaturinversionen, bei denen kühlere Luft am Boden von wärmeren Luftschichten überlagert werde.

Die Winterkälte erhöhe den Energiebedarf und damit die Emissionen. Der Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft darf pro Jahr höchsten 35 Mal überschritten werden.

Auch in vielen anderen Regionen in Deutschland wurde der Grenzwert zuletzt überschritten, etwa in Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.