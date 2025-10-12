Mitten in der Nacht kracht Glas: Ein Unbekannter demoliert das SPD-Büro in Apolda und zündet Feuerwerk.

Ein Unbekannter hat in der Nacht Scheiben eingeschlagen und Feuerwerkskörper vor dem SPD-Wahlkreisbüro in Apolda gezündet. (Symbolbild)

Apolda - In Apolda (Landkreis Weimarer Land) hat ein Unbekannter das SPD-Wahlkreisbüro beschädigt. Nach Polizeiangaben schlug der Täter in der Nacht zu Samstag gegen 3.30 Uhr mit einem Werkzeug die Schaufensterscheiben und die Verglasung der Eingangstür in der Goerdelerstraße ein.

Anschließend zündete die Person auf der Straße vor dem Büro mehrere Feuerwerkskörper – weitere Schäden entstanden nach ersten Erkenntnissen nicht. Der Täter flüchtete offenbar zu Fuß. Die Polizei sucht nun Zeugen.