Dresden - Mehr als eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Sachsen starten Ende der Woche in die zweiwöchigen Winterferien. Am 9. Februar bekommen sie ihre Halbjahreszeugnisse, wie das Kultusministerium am Montag mitteilte. „Es gilt jetzt Kraft zu tanken, um im zweiten Schulhalbjahr noch einmal richtig durchstarten zu können“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Von den insgesamt 520.350 Schülerinnen und Schüler lernen 153.550 an Grundschulen, 19.900 an Förderschulen, 122.000 an Oberschulen und 111.000 an Gymnasien.

Zudem erhalten rund 33.800 Grundschülerinnen und Grundschüler ihre Bildungsempfehlung für Oberschule oder Gymnasium. Bis zum 1. März müssen deren Eltern dann die Kinder an einer Schule ihrer Wahl anmelden. Nach Angaben des Ministeriums folgten im vergangenen Schuljahr rund 75 Prozent der Eltern der erteilten Bildungsempfehlung.

Das Wohl des Kindes und dessen Fähigkeiten müssten bei der Entscheidung über den weiteren Bildungsweg an erster Stelle stehen, betonte Piwarz. „Es gibt keine Einbahnstraße und keine Chancen werden verbaut. In Sachsen führen viele Wege zu einem erfolgreichen Schulabschluss.“