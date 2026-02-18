Vom 19. Februar bis zum 1. März lädt das Feinschmeckerfestival „eat! Berlin“ zu besonderen kulinarischen Angeboten ein. Braucht man Anzug und Kleid? Und muss man wissen, wo welches Besteck liegt?

Berlin - Gute Kleidung und Wissen über Benimmregeln sind nach Ansicht des Leiters des Feinschmeckerfestivals „eat! Berlin“, Bernhard Moser, beim feinen Essen nicht mehr unbedingt notwendig. „Ich glaube, grundsätzlich, diese Angst vor falschem Besteck und vor der falschen Kleidung, die können wir komplett ausnehmen“, sagte Moser dem Inforadio des RBB. „Da sind wir jetzt wirklich nicht mehr in den 80ern oder 90ern.“

Festivalleiter: Sterne-Lokale „enorm entspannt“

Die Sterne-Gastronomie in Berlin ist nach seiner Einschätzung „enorm entspannt geworden“. „Die Leute kommen da auch in Jeans und T-Shirts hin“, sagte Moser, der Koch, Kellner und Diplom-Sommelier ist. Das Festival richtet sich nach seinen Angaben an Menschen, die sich die Angebote leisten könnten. „Zum anderen haben wir aber durchaus auch niedrigschwellige Angebote, wo man auch mal für 69 Euro für ein komplettes Menü inklusive Getränkebegleitung ausgeben kann.“

Im Programm wird zum Beispiel am Donnerstag ein „Dicke Dinge Dinner“ in der Brasserie Colette von Sternekoch Tim Raue für 279 Euro angeboten, aber auch an verschiedenen Tagen der „Catch of the day“(„Fang des Tages“) - ein Drei-Gang-Menü mit Weinprobe im Carl & Sophie Spree Restaurant für 69 Euro.