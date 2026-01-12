Eine Lichterkette an einem Weihnachtsbaum gerät in Brand. Das Ehepaar in dem Wohnhaus versucht, das Feuer selbst zu löschen. Mit schlimmen Folgen.

Veltheim - Beim Versuch, ihren brennenden Weihnachtsbaum zu löschen, ist ein Ehepaar in Veltheim (Landkreis Wolfenbüttel) lebensgefährlich verletzt worden. Der 84-Jährige und seine 85 Jahre alte Frau erlitten schwere Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen und wurden in Spezialkliniken gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Laut Polizei hatte die Lichterkette am Weihnachtsbaum am Sonntagabend wegen eines offensichtlich technischen Defekts angefangen zu brennen. Das Feuer griff demnach auf den Baum über. Die Feuerwehr löschte den Brand in dem Wohnhaus.