Die Feuerwehr wird zum Bahnhof in Gotha gerufen - es gibt einen Brand in einem ICE. Was ist passiert?

Gotha - In einem ICE der Deutschen Bahn hat es in einer Zugtoilette gebrannt. Der Zug hielt am Mittag am Bahnhof in Gotha, wo die Feuerwehr den Brand löschte, wie die Bundespolizei mitteilte. Nach Angaben der Bahn wurde der Zug evakuiert und steht nun leer am Bahnhof in der thüringischen Stadt. Die Strecke zwischen Erfurt und Frankfurt ist laut Bundespolizei in beiden Richtungen gesperrt.

Verletzt wurde nach Angaben der Bahn niemand. Wie viele Fahrgäste an Bord waren, war zunächst unklar. Einen Verdacht auf eine Straftat gebe es derzeit nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Das Feuer war in der Nähe von Wandersleben im Landkreis Gotha bemerkt worden.