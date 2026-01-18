Ein Carport steht im Vollbrand, ein Auto und zwei Motorräder gehen in Flammen auf. Das angrenzende Wohnhaus ist gefährdet.

Ein Feuer in einem Carport hat ein Auto und zwei Motorräder zerstört, die Flammen griffen auch auf ein Wohnhaus über. (Symbolbild)

Osterholz-Scharmbeck - Ein Carport ist im Landkreis Osterholz in Flammen aufgegangen, das Feuer griff auf das Dach des angrenzenden Wohnhauses über. Zwei Menschen konnten sich am Samstag aus dem Haus in Osterholz-Scharmbeck retten, verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch den Brand wurden ein Auto sowie zwei Motorräder zerstört. Eine Gasflasche im Carport detonierte, fünf weitere konnten laut Feuerwehr geborgen werden.

Die Einsatzkräfte löschten die Flammen. Es gelang demnach, ein weiteres Übergreifen auf das restliche Gebäude zu verhindern. Mit schwerem Räumgerät wurden die Reste des Carports auseinandergezogen und einzeln abgelöscht. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen vor Ort. Das Wohnhaus war zunächst unbewohnbar.