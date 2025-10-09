Plauen - Bei einem Brand in einem Hotel in Plauen sind zehn Menschen in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer war in der Nacht in einem Zimmer des Gebäudes ausgebrochen und wurde nach kurzer Zeit gelöscht, wie die Stadtverwaltung Plauen mitteilte. Fünf Menschen kamen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus, hieß es. Die übrigen Hotelgäste konnten in ihre Räume zurückkehren, nachdem im Gebäude gelüftet worden war.