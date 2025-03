Feuer in Hochhaus in Neukölln - ein Mensch leicht verletzt

Die Berliner Feuerwehr rückte in der Nacht zu einem Brand in einem Hochhaus aus. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Kellerbrand in einem achtgeschossigen Wohnhaus in Berlin-Neukölln hat die Feuerwehr acht Menschen in Sicherheit gebracht. Sie wurden mit Hilfe von Rettungshauben aus ihren Wohnungen nach draußen geführt, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Person wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es weiter hieß, brannten gestern Abend kurz nach 20.00 Uhr zwei Kellerverschläge in dem Hochhaus in der Werra-Straße. Der Qualm zog auch in zwei Treppenräume und diverse Wohnungen. Ein Großteil der Wohnungen war laut Feuerwehr nicht von Rauch betroffen, so dass deren Bewohner zu ihrer Sicherheit dort verbleiben konnten.

Die Feuerwehr war bis in die späten Abendstunden mit 50 Einsatzkräften vor Ort, um die Flammen zu löschen. Das gesamte Gebäude wurde kontrolliert und auch belüftet. Zur Brandursache lagen keine Angaben vor.