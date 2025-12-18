Am Abend bricht in Radeberg ein Feuer in einer Lagerhalle mit teuren Oldtimern aus. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Radeberg - In Radeberg (Landkreis Bautzen) hat es in einer Lagerhalle mit wertvollen Oldtimern gebrannt. Der Schaden beläuft sich laut einem Polizeisprecher auf mindestens 300.000 Euro. Bei dem Feuer wurden vier Autos sowie ein Motorrad beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Ausgebrochen war das Feuer gegen 20 Uhr am Mittwochabend. Bis kurz vor 23 Uhr war die Feuerwehr laut der Polizei mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Brandursache gab es noch keine Informationen, es werde jedoch auch eine mögliche Brandstiftung geprüft. Ein Brandursachenermittler wird im Laufe des Tages vor Ort erwartet.