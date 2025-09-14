Ein Kühlschrank brennt in einem Pflegeheim und die Feuerwehr bringt 35 Menschen in Sicherheit. Am Ende dürfen alle Bewohner zurück in ihre Zimmer.

Feuerwehreinsatz in Annaberger Pflegeheim: Mehr als 30 Menschen wurden in Sicherheit gebracht - teils über eine Drehleiter. (Symbolbild)

Annaberg-Buchholz - Die Feuerwehr hat 30 Bewohner und fünf Mitarbeiter eines Pflegeheims in Annaberg-Buchholz wegen eines Brandes evakuiert. Teils wurden die Menschen über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Ausgangspunkt des Feuers am Samstag sei ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt gewesen, wodurch ein Kühlschrank in einem der Zimmer in Brand geraten sei, hieß es. Nach dem Löschen konnten alle Bewohner zurück in die Einrichtung. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.