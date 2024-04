Feuerwehr kämpft gegen Großbrand in Schweinemastanlage

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Arendsee - Eine große Schweinemastanlage ist im Altmarkkreis Salzwedel in Brand geraten. Wie viele Tiere starben, war am Freitagnachmittag zunächst noch unklar. Menschen kamen nach Angaben der Feuerwehr nicht zu Schaden.

Wie die Feuerwehr Stendal mitteilte, stehen mehrere Hallen in Brand. Rund 150 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Zwölf Feuerwehren der umliegenden Dörfer rund um die Anlage in Binde am Arendsee seien beteiligt. Mehrere Tierärzte seien ebenfalls vor Ort.

In der Anlage hatte es vor drei Jahren bereits schon einmal gebrannt. Damals entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Leitstelle Altmark gab eine Gefahreninformation wegen starker Rauchentwicklung heraus.