Langenhennersdorf - Feuerwehrleute haben beim Löschen eines Brandes in Langenhennersdorf (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) zwei Leichen gefunden. Das Feuer sei in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung eines Hauses ausgebrochen, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Drei Personen hätten das Haus verlassen können und seien unverletzt geblieben.

„Angaben zu den Personalien sind noch nicht möglich“, hieß es im Polizeibericht. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Langenhennersdorf ist ein Ortsteil der Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel.