Magdeburg - Sachsen-Anhalts Finanzministerium hat sich gegen eine Abschaffung der Grunderwerbsteuer ausgesprochen und geht damit in Konflikt mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Die Grunderwerbsteuer sei eine wesentliche Einnahmequelle des Landes, auf die nicht verzichtet werden könne, sagte ein Sprecher von Finanzminister Michael Richter (CDU). Bei Senkungen müsste an anderer Stelle gegenfinanziert werden.

Bundesfinanzminister Lindner hatte in einem Diskussionsentwurf an die Länder appelliert, die Grunderwerbsteuer für Immobilienkäufer bei selbst genutztem Wohneigentum zu senken oder ganz zu streichen. Der Grunderwerbsteuersatz liegt in Sachsen-Anhalt bei fünf Prozent. Wer ein Haus für 400.000 Euro kauft, muss also 20.000 Euro an Steuern zahlen. Lindner hatte argumentiert, eine Abschaffung könne es mehr Menschen ermöglichen, im selbst genutzten Eigentum zu wohnen.