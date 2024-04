Braunsbedra - Eine bei Arbeiten in Braunsbedra im Saalekreis gefundene Flakgranate ist am Donnerstag kontrolliert gesprengt worden. Die Granate sei gegen 11 Uhr gesprengt worden, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Sie war am Mittwoch gefunden und anschließend vom Kampfmittelbeseitigungsdienst begutachtet worden. Um den Fundort war ein Sperrradius von 400 Metern eingerichtet worden. Menschen mussten nicht evakuiert werden. Nach der Sprengung seien alle Maßnahmen aufgehoben worden, hieß es.