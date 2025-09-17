In Spandau ist bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden worden. In der Nähe befindet sich auch ein Krankenhaus. Was ist nun geplant?

Berlin - In Berlin-Spandau ist bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wie die Polizei bestätigte, befindet sich diese in der Neuendorfer Straße in der Nähe des Vivantes Klinikums. Geplant sei, die Bombe am Freitag entweder vor Ort zu entschärfen, oder aber sie abzutransportieren und woanders unschädlich zu machen.

Nach ersten Ermittlungen wiegt die Weltkriegsbombe um die 100 Kilogramm. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist für Freitag ein Sperrkreis von 500 Metern Durchmesser geplant. Wie viele Menschen von dieser Maßnahme betroffen sein werden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Auch das anliegende Vivantes Krankenhaus konnte auf Nachfrage noch keine Informationen zu den zu treffenden Maßnahmen geben. Laut einem Sprecher werden zunächst die Entscheidungen zu den Evakuierungsvorgaben abgewartet.